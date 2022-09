CNI lança livro sobre 200 anos de independência e a indústria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CNI lança nesta segunda o livro “200 anos de Independência – a indústria e o futuro do Brasil”, na sede da entidade, em Brasília, a partir das 19h.

Com curadoria do ex-ministro e ex-senador Cristovam Buarque, a obra é composta por 21 artigos sobre temas estratégicos para o desenvolvimento do Brasil, de autoria de especialistas e líderes políticos e empresariais.

O ex-presidente Michel Temer e o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, estão entre os autores dos textos.