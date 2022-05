Clube de Autores lança podcast para discutir futuro do mercado editorial

O Clube de Autores, plataforma de autopublicação de livros, acaba de lançar o Pensática Podcast, programa voltado a discutir o futuro do mercado editorial — e como o autor independente pode tirar proveito das ferramentas que já existem e as que estão por vir.

Os temas serão variados e vão desde o trabalho com canais de distribuição e estruturação de campanhas pré-vendas até blockchain e NFT, passando por estratégias ‘não óbvias’ de divulgação.

Entre os primeiros convidados, estão Davi Bauer, um dos maiores especialistas em blockchain do Brasil, Ana Maia, diretora comercial da Estante Virtual, e Eldes Saullo, autor best-seller e professor de Marketing Literário na Casa do Escritor.

O Pensática Podcast já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, como Spotify e Apple Podcasts.

“É fundamental para o crescimento de um escritor estar em contato com as ideias, tendências e ações de quem está formando o mercado editorial. Para o autor independente, essa conexão é por vezes dificultada pela escassez de eventos focados em temas que fogem do óbvio. Essa é a nossa motivação: criar essas conexões, aproximando as grandes ideias de hoje dos grandes autores do futuro”, diz Ricardo Almeida, fundador do Clube de Autores.