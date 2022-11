Clássico de Ariano Suassuna ganha versão em ópera com estreia neste mês

A história de Chicó e João Grilo, criada pelo escritor Ariano Suassuna, fez sucesso no cinema e a partir da próxima semana será apresentada em formato inédito. “Auto da Compadecida, a Ópera”, estreia no Teatro Alfa, em São Paulo, no próximo sábado, com mais uma exibição no domingo.

A música é composta por Tim Rescala em parceria com o maestro da Orquestra Ouro Preto, Rodrigo Toffolo.

“Quando se pensa na ópera brasileira, em libretos, em histórias, ‘O Auto da Compadecida’ tem um gosto todo especial, não só pela escrita de Suassuna, não só pelo sucesso que a peça e o filme fizeram com o público brasileiro, mas pelos ingredientes que essa obra prima da literatura brasileira inspira para uma grande ópera”, afirmou Toffolo.

Depois dos palcos paulistas, a montagem percorre o Sudeste com apresentações no Rio e em Belo Horizonte. Os cariocas recebem o espetáculo nos dias 29 e 30 de novembro. Em Minas, as apresentações estão marcadas para 9 e 10 de dezembro.

