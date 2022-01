Ciro recicla proposta de limpar nome sujo da população

Ciro Gomes reciclou nesta semana uma proposta de sua campanha de 2018, que prometia ajudar a população a limpar o nome sujo no SPC e na Serasa.

A proposta, que chegou a virar piada nas redes sociais durante as eleições passadas, sugere a criação de um programa federal de refinanciamento de dívidas dos consumidores.

A ideia ressurge no momento em que o país tem registrado recordes no percentual de famílias envidadas.

“Você sabia que cerca de 60% do consumo do que é produzido no Brasil vem das famílias? Esse consumo é produto imediato de três fatores: emprego, renda e crédito. Por isso defendo um programa de refinanciamento governamental que ajude nosso povo a limpar o nome no SPC e Serasa”, disse Ciro.