Ciro Nogueira espalha outdoors com homenagem a Bolsonaro: ‘Meu presidente’

A dez dias do fim do governo Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mandou espalhar outdoors em homenagem e agradecimento ao chefe no Piauí, seu estado.

Nesta quarta-feira, foram instalados cinco painéis com uma foto dos dois abraçados — e sorridentes — e uma mensagem para o presidente. O mimo foi pago do bolso de Nogueira, segundo sua assessoria.

“Meu Presidente, Quero agradecer a oportunidade de estar ao seu lado neste governo e reconhecer seu trabalho em favor do povo do Piauí e do Brasil! Obrigado, Capitão!”, diz o texto.

O ministro foi nesta quarta ao Palácio da Alvorada mostrar a imagem ao presidente, acompanhado do deputado estadual Júlio Arcoverde (PP-PI), eleito para a Câmara dos Deputados neste ano. A agenda oficial de Bolsonaro informa que ele não teve nenhum compromisso oficial durante o dia.

Um detalhe curioso: durante a campanha de 2018, quando Nogueira foi eleito para mais um mandato de oito anos no Senado, o então candidato apareceu em outdoors ao lado de Lula — apesar de o PP, seu partido, apoiar Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB naquela eleição.