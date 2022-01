Cidade de fronteira no RS sofre com argentinos infectados por Covid-19

Veja como a falta de empenho do governo de Jair Bolsonaro para controlar fronteiras nessa pandemia — países vizinhos cobram o teste PCR de seus nacionais no retorno — já pressiona as cidades que são porta de saída para turistas nessa temporada.

Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, os hoteis abrigam pelo menos 50 argentinos com Covid-19 que não conseguiram retornar após as férias no Brasil. As autoridades gaúchas reclamam que não conseguem controlar esse fluxo por se tratar de uma prerrogativa federal.

Enquanto argentinos sem qualquer testagem continuam de portas abertas para continuar a buscar refúgios por aqui, o controle de fronteira não permite que infectados retornem, o que prejudica negócios nessas cidades de fronteira, com concentração de infectados e redes de hoteis sobrecarregadas.