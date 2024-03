CGU reúne conselho para elencar prioridades do grupo anticorrupção do G20

O ministro Vinicius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União, convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção. No encontro, que ocorre às 10h desta quinta-feira, de forma virtual, serão apresentadas as prioridades do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, sob presidência do Brasil.

A reunião vai contar com a exposição de três convidados: o assessor diplomático da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Westmann, e representantes do B20, elo entre a comunidade empresarial e os governos do G20, e do C20, que representa a sociedade civil das maiores economias do mundo.

O Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção é composto por 11 órgãos governamentais e 30 representantes da sociedade civil. São eles:

Controladoria-Geral da União, representada pelo Ministro de Estado da CGU, que presidirá o Conselho;

Advocacia-Geral da União;

Casa Civil da Presidência da República;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Ministério da Fazenda;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Ministério do Planejamento e Orçamento;

Secretaria-Geral da Presidência da República; e

Comissão de Ética Pública;

A sociedade civil é representada pelas seguintes instituições:

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI

Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais – ABRIG

Associação Brasileira Organizações Não Governamentais – ABONG

Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais – CEDRA

Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA

Conectas Direitos Humanos

Confederação Nacional de Indústria – CNI

Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI

Fiquem Sabendo

Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+

Fundação Getúlio Vargas: Direito – FGV Direito

Fundação Getúlio Vargas: Escola de Políticas Públicas e Governo – FGV EPPG

Grupo de Pesquisa Politeia – Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBT

Instituto Brasileiro Governanca Corporativa – IBGC

Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

Open Knowledge Brasil

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Oxfam Brasil

Pacto Global – Rede Brasil

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae

Transparência Brasil

Transparência Internacional – Brasil

UNACON SINDICAL

Universidade de Brasília – UnB

Universidade de São Paulo – USP – Direito

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG