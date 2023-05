CGU publica primeira edição de dados das agendas de autoridades do governo

No dia em que se comemoram os 11 anos de vigência do decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, a CGU publica a primeira edição dos dados do Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal, o e-Agendas, no Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Segundo a pasta, a medida facilitará a realização de análises, cruzamentos e reúso de dados disponibilizados nas agendas públicas de autoridades em formato estruturado e legível por máquina. O e-Agendas foi instituído em outubro de 2022.

Além das agendas de compromissos públicos, o sistema concentra informações sobre presentes recebidos e hospitalidades concedidas por agentes privados a agentes públicos em representação institucional, inclusive em viagens.

Conforme os dados do Painel InfoAgendas, desde a implementação do sistema já foram cadastrados mais de 78.000 compromissos por 4.680 Agentes Públicos Obrigados.

