CGU multa Conspiração Filmes em R$ 1,1 milhão por propina a petista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Importante produtora do país, a Conspiração Filmes foi multada em 1,1 milhão de reais pela CGU por “ato lesivo à administração pública”. O órgão declarou a inidoneidade da empresa para licitar ou contratar com a máquina federal.

A multa foi aplicada no âmbito do acordo de leniência da antiga agência Borghi Lowe, que foi flagrada pagando propina a petistas dentro do esquema de corrupção que dominou a Caixa e tinha o ex-petista e ex-vice-presidente da Câmara André Vargas como operador e beneficiário.

Segundo as investigações, no acordo de leniência, a agência mostrou que a Conspiração Filmes “efetuou pagamentos em contas de empresas de fachada, que não lhes tinham prestado qualquer serviço, valores estes utilizados para o pagamento de vantagem indevida ao então parlamentar André Vargas”.

“Em razão do acordo de leniência celebrado entre o então Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público Federal (interveniente anuente) e a empresa Mullen Lowe

Brasil Publicidade Ltda (antiga Borghi Lowe), esta apresentou uma listagem de pessoas jurídicas subcontratadas que teriam

praticado as citadas irregularidades envolvendo os contratos de prestação de serviços de publicidade celebrados pela Borghi Lowe com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Ministério da Saúde (MS)”, registra a CGU.

“Resumidamente, a empresa foi indiciada porquanto “realizava pagamentos, seguindo orientação da Borghi Lowe, a título de bônus de volume de produção (BV), às empresas LIMIAR e LSI por serviços que, na verdade, sequer foram prestados, objetivando, dessa forma, o repasse de propinas para o senhor André Vargas, que havia atuado junto a CEF justamente para a contratação da Borghi Lowe”, segue a CGU.

Em sua defesa, a Conspiração Filmes alegou que a CGU não possui competência para aplicar a sanção de inidoneidade no presente caso, de modo que “qualquer tentativa de imputação de penalidade prevista na Lei n° 8.666/93 poderia levar à nulidade deste PAR” . Subsidiariamente, requereu “que este par seja suspenso até que o STF se pronuncie sobre a matéria, para evitar insegurança jurídica e, principalmente, a aplicação de sanção à Filmes por órgão incompetente para tanto.”