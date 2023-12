CGU e PF terão grupo integrado para enfrentar crimes de corrupção

A CGU e a PF terão um grupo integrado para enfrentar os crimes de corrupção e desvio de recursos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal.

A portaria conjunta dos dois órgãos que cria a iniciativa será assinada na manhã desta quinta pelo ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

O governo informou que a ação faz parte da programação do Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado em 9 de dezembro. No evento, os dois também participarão do painel “Estratégias para redução da impunidade no combate à corrupção”.