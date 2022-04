CCJ do Senado aprova indicado de Bolsonaro ao TST

A CCJ do Senado aprovou nesta terça, após sabatina, a indicação de Sérgio Pinto Martins para exercer o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, o nome de Martins será levado à votação no plenário do Senado.

Martins é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, e deve assumir a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira.