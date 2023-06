CCJ do Senado aprova indicação de Zanin ao STF por 21 votos a 5

Depois de quase oito horas de sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para o Supremo Tribunal Federal (STF), por 21 votos a 5. Agora, Zanin será submetido a votação no plenário da Casa, onde se espera que a folga no placar se repita.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a indicação de Zanin, seu advogado pessoal, em 1º de junho. Foram apenas 20 dias entre a mensagem ao Senado e a análise do nome na CCJ — muito menos que os quatro meses de demora impostos pelo presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao hoje ministro André Mendonça, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro.

Na sabatina, Zanin respondeu a perguntas sobre sua relação com Lula — negou, por exemplo, que tivesse sido padrinho de casamento do petista com a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja — e a possibilidade de se declarar impedido para julgar processos relacionados à operação Lava-Jato.

