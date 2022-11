Casemiro passa Vini Jr. e Neymar em menções nas redes após gol da vitória

O volante da seleção brasileira, Casemiro, foi o jogador mais citado no Twitter durante a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, contra a Suíça. O autor do gol da vitória foi mencionado em 355.600 tuítes.

Companheiro de Casemiro no Real Madrid, o atacante Vini Jr. também foi um destaque na rede social e foi tema em 223.600 conteúdos. O camisa 10, Neymar, também foi um dos protagonistas e, mesmo fora do jogo por lesão, foi citado em 154.600 publicações e compartilhamentos. O técnico Tite foi mencionado em 136.200 tuítes.

Outros destaques nos comentários dos tuiteiros foram o zagueiro Militão (76.600), o atacante Rodrygo (68.500), e os meias Paquetá (56.300) e Fred (45.000).

O levantamento foi feito por software da Vox Radar, empresa especializada em análise de redes sociais, e apurou a movimentação do Twitter das 13h às 17h desta segunda. O momento que iniciou a partida até duas horas depois do jogo. Os dados foram encomendados pela startup O Pauteiro.