Casa de Cultura Laura Alvim terá estúdio grátis para gravação de podcasts

Há três meses que foi inaugurado dentro da tradicional Casa de Cultura Laura Alvim, na praia de Ipanema, na zona sul do Rio, os estúdios da Rádio Laura, uma rádio 100% digital e que, uma vez por mês, a partir de dezembro, abrirá as suas portas para o público gravar gratuitamente podcasts com até 30 minutos de conteúdo.

A primeira gravação será no próximo dia 1º de dezembro. “Será um podcast social e pode ser uma entrevista, uma dica cultural, uma palestra ou qualquer outro tipo de produção que tenha a ver com a proposta da rádio de ser leve, democrática e apresentar assuntos de interesse geral”, afirma Tatianna Trinxet, diretora da produtora Constelar e idealizadora do projeto que tem patrocínio da empresa de petróleo PRIO.

A rádio terá curadoria do radialista Ruy Jobim e a sua programação será voltada para música, agenda cultural, entrevistas com convidados e concertos especiais de música como os da Orquestra Sinfônica Brasileira. Em breve, o projeto também apresentará podcasts de humor comandados por Fábio Porchat.

Interessados em gravar gratuitamente nos estúdios da Rádio Laura poderão buscar as regras gerais de participação no site da iniciativa. Veja abaixo uma foto de como ficou o estúdio da nova rádio que funcionará no espaço.

Continua após a publicidade