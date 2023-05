Cartão vermelho deve ser ao racismo, diz nº 2 do Itamaraty sobre Vini Jr

A secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, se manifestou nesta segunda sobre as ofensas racistas sofridas por Vinícius Júnior, brasileiro que atua pelo Real Madrid. Neste domingo, torcedores do Valencia o chamaram, em coro, de “macaco”. O episódio foi comentado por Lula na reunião do G7, no Japão e também é motivo de cobrança do embaixador brasileiro em Madri.

Revoltado, o jogador apontou para uma das pessoas que o ofenderam da plateia e foi expulso devido a sua reação. Segundo a número dois do Itamaraty, “Vinícius Júnior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo. O cartão vermelho deve ser dado ao racismo”.

A fala ocorreu na abertura do seminário “Brasil-África: relançando parcerias”. Maria Laura disse ainda que os xingamentos são um crime “contra todos os afrodescendentes e, sim, contra toda a humanidade, a cada cântico e a cada gesto racista lançado contra o jogador”.

