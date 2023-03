Carregadores brasileiros entram no mercado americano de carros elétricos

A brasileira E-Wolf vai abrir em junho uma unidade em Miami para entrar no mercado de carros híbridos e elétricos dos Estados Unidos. A área de 12.000 metros quadrados abrange laboratório de produção, estoque e equipe de vendas. O investimento inicial para estruturar o local foi de 7 milhões de dólares.

A ideia da empresa do Grupo WMP é fechar parcerias com montadoras e oferecer, tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, toda a linha de carregadores, desde os portáteis até a s unidades de recarga ultrarrápida. Neste momento, a equipe trabalha na estruturação do estoque e deve começar a atender, em 90 dias, por meio do e-commerce.