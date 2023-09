Carrefour adere ao ‘Racismo Zero’, da Universidade Zumbi dos Palmares

O Grupo Carrefour Brasil formalizou nesta terça sua adesão ao movimento “Racismo Zero”, da Universidade Zumbi dos Palmares, com o propósito de implementar e desenvolver o “Programa Ambiente de Consumo Seguro contra o Racismo”.

A companhia busca ser certificada como um ambiente “acolhedor” para todas as pessoas, independentemente de cor da pele, raça ou gênero.

A entrada no movimento foi anunciada oficialmente em cerimônia na Universidade Zumbi dos Palmares com a presença do CEO do Carrefour no Brasil, Stephane Maquaire, da vice-presidente de Comunicação, ESG e Relações Institucionais, Maria Alicia, e do reitor da instituição de ensino, José Vicente.

