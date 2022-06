Capes seleciona projetos voltados a vítimas de desastres ambientais

A Capes, fundação vinculada ao Ministério da Educação, vai investir 4,3 milhões de reais em projetos acadêmicos de combate à vulnerabilidade social decorrente de desastres ambientais.

Os recursos serão distribuídos por meios de concessão de bolsas de doutorado e pós-doutorado. Ao todo, doze iniciativas serão selecionadas.

De acordo com o edital nº 28/2022, as propostas devem ter abordagens voltadas aos direitos humanos, com objetivo de melhorar as condições de vida de pessoas que passaram por eventos extremos.

“Queremos subsidiar a formulação de políticas públicas para prevenir e enfrentar situações de vulnerabilidade social decorrentes de emergências climáticas, como deslizamentos, enchentes, incêndios e seca”, diz Cláudia Queda de Toledo, presidente da Capes.

Os eventos devem ter ocorrido entre 2020 e 2022. Os eixos estratégicos incluem temas como preservação de direitos fundamentais, formulação de propostas para mitigar impactos socioeconômicos, gestão de risco, e políticas públicas para aperfeiçoar a proteção social.

As propostas devem ser apresentadas por meio do Sicapes entre 10 de junho e 27 de julho. A divulgação do resultado final está estimada para a partir de 18 de novembro e, o início dos projetos, para dezembro.