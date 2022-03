Capes investe R$ 178 milhões em apoio à pós-graduação no país

Presidida por Cláudia Toledo, a Capes inicia, a partir desta semana, o repasse dos recursos de duas iniciativas de fomento que contribuem para a formação nos cursos de mestrado e doutorado.

Os programas de Apoio à Pós-Graduação e de Excelência Acadêmica investem 178 milhões de reais na manutenção de equipamentos, aquisição de materiais de laboratórios, participação em eventos e publicação de conteúdos científicos, entre outras atividades.

“Esses recursos contribuem para oferecer cada vez mais uma formação de qualidade aos pós-graduandos, aprimorando as atividades acadêmicas”, diz Cláudia.

Por meio do Proap são destinados recursos aos programas de pós-graduação acadêmicos de instituições públicas, participantes do Programa Demanda Social. O objetivo é proporcionar melhores condições para a formação de mestres e doutores. Já com Proex, a Capes busca manter o padrão de qualidade dos cursos com nota 6 e 7, as mais altas da avaliação realizada pela própria Fundação.

No total, 3.252 programas de pós-graduação de todo o país serão beneficiados: 2.762 por meio do Proap e 490 pelo Proex. No Norte, 222 programas receberão 7,1 milhões de reais, e no Nordeste, 751 beneficiados com 31,5 milhões de reais. No Sudeste, a concessão alcança 1.342 programas com 92,4 milhões de reais. No Sul, são 650 com 35,2 milhões de reais e, no Centro-Oeste, 287 programas com 11,7 milhões de reais.