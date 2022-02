Capes abre seleção para 1.400 bolsas de doutorado-sanduíche no exterior

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior vai publicar nesta quarta-feira o edital do processo de seleção para o Programa Doutorado-Sanduíche no Exterior, para financiar até 1.400 bolsas, destinadas ao estudantes que queiram realizar parte de seu trabalho em uma universidade fora do Brasil.

O investimento previsto pela Capes é de até 81,8 milhões de reais e os auxílios terão de seis a dez meses de duração.

As universidades terão até o dia 31 de março para indicar os respectivos candidatos às bolsas e o resultado final será publicado a partir do dia 11 de julho. Já os estudantes escolhidos começarão as atividades fora do país entre setembro e novembro desse ano.

Para participar do PDSE, o candidatos deve esta matriculados em curso de doutorado no Brasil e não possuir título de doutor, além de ter sido aprovado no exame de qualificação ou cursado o primeiro ano do doutorado e comprovar proficiência em língua estrangeira. Os doutorandos também não poderão acumular a bolsa com outros benefícios, para a mesma finalidade, de outras agências de fomento.