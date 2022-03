Candidato, Rogério Marinho terá evento de despedida com Bolsonaro no RN

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Prestes a deixar o cargo para poder se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho vai viajar ao estado nesta quarta-feira para comandar o seu último evento como ministro do Desenvolvimento Regional. A despedida terá a participação do seu principal cabo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro.

Os dois irão a Parnamirim (RN) para inaugurar uma estação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos que marca a conclusão das obras do primeiro trecho da linha férrea da Região Metropolitana de Natal.

Hoje, segundo o MDR, a CBTU no Rio Grande do Norte transporta, em média, 11,6 mil pessoas por dia. O sistema conta com 56,6 quilômetros de linhas férreas e 23 estações.