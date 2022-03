Candidato de Kassab ao governo de Alagoas empata com Collor, diz pesquisa

A disputa pelo governo de Alagoas está indefinida, segundo a pesquisa do Ibrape divulgada nesta terça-feira. O instituto simulou diversos cenários e no primeiro e mais abrangente testou a força do senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello na disputa, apesar de ele já ter indicado que pretende concorrer à reeleição ao Senado.

No levantamento contratado pelo MDB, Rui Palmeira, ex-prefeito de Maceió do PSD de Gilberto Kassab, tem 19% das intenções, contra 17% de Fernando Collor (Pros) e 15% de Rodrigo Cunha, senador tucano que tem mandato até 2027.

Na sequência, com 11%, vem o deputado estadual Paulo Dantas (MDB), candidato da família Calheiros, que busca apoio de Lula ao seu nome. Antônio Albuquerque, deputado estadual do PTB de Roberto Jefferson, fica com 4% e Josan Leite (Patriota), com 1%. Ainda não está claro quem será o candidato de Arthur Lira, outra força política da região, e quem será o nome de Jair Bolsonaro na disputa.

A pesquisa ouviu 1.992 pessoas de 16 a 19 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. Com a margem de erro, Palmeira e Collor estão tecnicamente empatados na liderança. O levantamento foi registrado sob o número AL-03385/2022.

A pesquisa simulou disputas com menos concorrentes. Num cenário sem Collor, Rui Palmeira vai a 26%, contra 21% de Rodrigo Cunha e 16% de Paulo Dantas. Palmeira aparece na frente em todos os cenários em que é mencionado. Já Paulo Dantas perde em todos que disputa.