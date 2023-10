Campanha vai reformar 5 mil pisos de moradias precárias no Nordeste

Atualizado em 12 out 2023, 12h36 - Publicado em 13 out 2023, 18h30

A organização Habitat Brasil lançou no Brasil recentemente a campanha latinoamericana “100.000 pisos para brincar”. Realizada em parceria com a Federação Interamericana do Cimento, a ação tem o objetivo de substituir pisos precários — geralmente cobertos apenas por uma camada fina e quebradiça de cimento –, por concreto e revestimento em moradias vulneráveis, beneficiando famílias com crianças na primeira infância para que se desenvolvam de maneira adequada.

Habitações precárias podem afetar a saúde e o desenvolvimento desde a infância à fase adulta dos seus moradores. Hoje, o Brasil enfrenta um déficit qualitativo de quase 25 milhões de moradias que precisam de reformas para solucionar inadequações estruturais.

O projeto quer transformar 5.000 espaços até 2028 na região do semiárido nordestino. No momento, um projeto piloto está sendo executado em parceria com a Votorantim Cimentos e irá beneficiar, inicialmente, 20 habitações em Pernambuco.

“Este é um projeto pensado para proporcionar um lugar mais adequado para brincar, porque brincar é se desenvolver, mas também entendemos que, se a gente melhora a situação de vivência e de habitabilidade das crianças, a gente está melhorando a situação da habitabilidade para a família toda”, diz Mohema Rolim, gerente de Programas da Habitat Brasil.

Na América Latina, a campanha, lançada em 2022, já cimentou 3.818 pisos, melhorando a qualidade de vida e a saúde de mais de 19.000 pessoas da Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana. A meta é, até 2028, substituir 100.000 pisos de moradias precárias.

