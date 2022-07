Campanha de Bolsonaro testa vídeo com jingle sertanejo: ‘capitão do povo’

Um vídeo produzido para avaliação interna da campanha de Jair Bolsonaro foi vazado nesta quarta-feira e traz um jingle da dupla sertaneja Mateus e Cristiano, apresentado pela primeira vez ao presidente em maio, durante a visita de Elon Musk ao Brasil, em um hotel de luxo no interior de São Paulo.

A música começa com o trecho do Hino Nacional tocado na guitarra. “Alô, Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar”, diz o início do jingle, sobre imagens de Bolsonaro em meio a apoiadores, na igreja e em eventos oficiais.

Veja o vídeo:

“É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil. Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação, e tem nossa bandeira no seu coração”, continua a música, enquanto fotos de Bolsonaro nos tempos de capitão do Exército são exibidas.

O vídeo então mostra — em câmera lenta — o momento em que o então candidato a presidente levou uma facada, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), em 2018, e sua remoção de helicóptero para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ausente das gravações para a campanha do PL, a primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece dando um beijo no marido, em vídeo recuperado. Quem também ganhou espaço na peça foi o presidente que dedica seu tempo a motociatas e cavalgadas, em pleno expediente.