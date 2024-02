Camarote de vice-presidente do PT na Sapucaí une políticos do PSOL ao PL

Um dos vice-presidentes nacionais do PT e fundador da escola de samba União de Maricá, o deputado federal Washington Quaquá está aproveitando seu camarote na Sapucaí, chamado Favela, para reunir parlamentares e governantes do PSOL ao PL, além de empresários e líderes comunitários.

No sábado das campeãs, ele diz que receberá convidados como o prefeito e o governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) e Cláudio Castro (PL), o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, do mesmo partido.

No domingo e na segunda, quando desfilaram as escolas da elite do Carnaval do Rio, passaram pelo camarote:

Altineu Côrtes , líder do PL na Câmara;

Alessandro Molon (PSB), ex-deputado e candidato ao governo do Rio em 2022;

Marília Arraes (Solidariedade), ex-deputada e candidata ao governo de Pernambuco em 2022;

Zeca Dirceu , deputado do PT;

Arlindo Chinaglia , deputado do PT;

Jilmar Tatto , deputado do PT;

Talíria Petrone , deputada do PSOL;

Ricardo Abrão , empresário, ex-presidente da Beija-Flor de Nilópolis e suplente da ex-ministra Daniela Carneiro (União Brasil);

Vagner Freitas , presidente do conselho nacional do Sesi;

Luís Fernando Nery, gerente executivo de Comunicação da Petrobras.

Dono do camarote há quatro anos, Quaquá afirma que vende as cotas para empresários e distribui convites para políticos e lideranças comunitárias, como as da Central Única das Favelas (Cufa).