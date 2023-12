Câmara já gastou R$ 5,1 milhões com auxílio-moradia de deputados em 2023

A Câmara já gastou pouco mais de 5,1 milhões de reais em 2023 com o auxílio-moradia dos deputados federais. O valor consta no portal de transparência da Casa e foi consultado nesta segunda-feira.

Desde o início da atual legislatura, 406 deputados já utilizaram apartamentos da Casa. Outros 73 receberam auxílio-moradia em dinheiro e outros 145 foram ressarcidos com recibo. Apenas 34 decidiram não receber nenhum benefício para viver na capital federal.

Cada parlamentar tem direito a receber 4.253,00 reais quando não ocupam um dos 432 apartamentos funcionais que a Câmara tem em Brasília. O benefício pode tanto ser pago diretamente no contracheque quanto por reembolso, mediante a apresentação de recibo de aluguel ou hotel.

Segundo a Casa, se o aluguel for maior do que o valor do auxílio-moradia, a diferença pode ser paga com verba da cota parlamentar, que cada deputado recebe para arcar com os gastos do mandato — sendo o complemento limitado a 4.148,80 reais.