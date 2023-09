Câmara dos Deputados vai homenagear Rosa Weber e ministra das Mulheres

A presidente do STF, Rosa Weber e a ministra das Mulheres do governo Lula, Cida Gonçalves, serão duas das cinco homenageadas pela Câmara dos Deputados com o Diploma Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2023, honraria entregue a mulheres que tenham contribuído para o pleno exercício da cidadania, na defesa dos direitos femininos e nas questões de gênero no Brasil. A solenidade está marcada para o dia 25 de outubro, quando Rosa já terá deixado o Supremo.

Além das duas, serão agraciadas com o diploma a empresária e economista Flávia Gonzaga Costa Chagas, que atua como conselheira do Senai, a advogada Leila de Andrade Linhares Barsted, ativista do movimento feminista no Rio de Janeiro que participou da campanha “Quem Ama Não Mata” Maria Luiza Fontenele, a primeira mulher eleita prefeita de uma capital (Fortaleza), em 1985.

O nome da honraria é de Carlota Pereira de Queirós (1892-1982), médica, escritora, pedagoga e política que foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal na história do Brasil, pelo Estado de São Paulo, em 1934.