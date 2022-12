Câmara do Rio aprova fogos sem barulho depois do Réveillon

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara do Rio aprovou nesta terça-feira um projeto de emenda à lei orgânica do município que reduz pela metade o barulho de fogos de artifício na capital fluminense.

O projeto limita a 120 decibéis o som de fogos na cidade. Por um acordo com o governo de Eduardo Paes, o projeto entrará em vigor somente 180 dias depois de sua publicação, o que deixa de fora a festa de Réveillon da praia de Copacabana deste ano e o Carnaval do ano que vem.

A título de comparação, os fogos da praia de Copacabana emitem, em média, 240 decibéis. A redução para 120 significa, de acordo com pessoas que acompanham o assunto, praticamente zerar a emissão de som de fogos. Segundo o autor da proposta, Luiz Ramos Filho, o objetivo é proteger animais e pessoas com deficiência, como os autistas, que sofrem com o barulho das explosões.

“O cidadão está proibido de soltar fogos. E o poder público está autorizado a soltar fogos com barulho reduzido em 50%”, disse o vereador. “Vamos evitar muitos acidentes e incêndios e livrar os animais e os autistas da barulheira que faz tanto mal. Rock in Rio , Carnaval e Réveillon vão ter que se adequar.”

