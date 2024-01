Calheiros liga para chanceler e defende repatriar brasileiros no Equador

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu, em um telefonema com o chanceler Mauro Vieira, que o governo Lula prepare uma operação de repatriação de brasileiros no Equador se o conflito armado interno que eclodiu no país entre o Estado e facções criminosas se agravar e arrastar por mais tempo.

Na ligação, Vieira disse que está acompanhando a crise equatoriana e o sequestro de um brasileiro por um dos grupos criminosos. Na terça-feira, o chanceler reuniu-se com Lula para passar ao presidente um relato da situação.

“O governo brasileiro monitora a explosão da violência no vizinho Equador, até com o sequestro de um brasileiro. Como presidente da CRE do Senado e a persistir o conflito, entendo que o Itamaraty deve adotar providências para repatriar brasileiros que desejem deixar aquele país”, afirmou Calheiros em sua conta no X.

O emedebista havia feito um apelo no mesmo sentido quando começou a contraofensiva de Israel contra o Hamas, em Gaza, a partir de 7 de outubro de 2023. Depois de intensas tratativas diplomáticas, o governo federal fez diversos voos com aviões da FAB e repatriou centenas de brasileiros que estavam na região conflagrada.