Caixa amplia prazo de financiamento do ‘Casa Verde e Amarela’ para 35 anos

A Caixa Econômica Federal ampliou para 35 anos o prazo para financiamento imobiliário do programa Casa Verde e Amarela, criado no governo de Jair Bolsonaro em substituição ao Minha Casa, Minha Vida. O novo prazo passa a vigorar a partir desta quinta-feira, conforme previsto na Lei 14.438/22. O limite anterior era de 30 anos.

Segundo o banco público, o prazo maior permitirá às famílias com renda de até 8.000 reais diluir o valor das parcelas do imóvel ao longo do tempo, gerando uma redução estimada entre 5% a 7,5% no valor da prestação.

A Caixa segue como o principal agente financeiro do CVA, sendo responsável por 99,99% da aplicação dos recursos e com orçamento estimado em 68 bilhões de reais para 2022.

A ampliação do prazo é uma das medidas de incentivo ao financiamento imobiliário aprovada em julho passado pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), cujo objetivo é ampliar em cerca de 20% a contratação de crédito para habitação popular no banco.

Houve, no período, a ampliação da faixa de renda familiar para o ingresso no programa Casas Verde e Amarela com recursos do FGTS e a redução das taxas de juros.