Cacique do PSB defende Alckmin após pito de Lula: “não há vice melhor”

Cacique nacional do PSB, Carlos Siqueira tem defendido Geraldo Alckmin, em conversas com aliados, após Lula ter cobrado agilidade do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento: “Alckmin quer somar. É muito colaborativo. Não há vice melhor”.

Nessas conversas, Siqueira lembra o impeachment de Dilma Rousseff e detona os movimentos de gente do MDB pela vice do petista em 2026:

“Lula já viu o que aconteceu quando o vice era do MDB. Vai dormir com o inimigo de novo?”