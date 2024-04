Brookfield adapta torre corporativa para unidade do Sírio-Libanês em SP

A Brookfield pretende concluir até o fim do ano a adaptação de nove dos 18 andares de uma torre corporativa no complexo O Parque, no bairro do Morumbi, em São Paulo (SP), que, depois de investimentos de 135 milhões de reais, receberão uma nova unidade do hospital Sírio-Libanês a partir de 2025.

O vice-presidente executivo da Brookfield Properties, Hilton Rejman, afirmou ao Radar que a intenção é alugar os outros andares para clínicas e consultórios médicos, aplicando ao um empreendimento o conceito life science, com o qual a empresa já atua nos Estados Unidos.

A nova unidade do Sírio-Libanês no Morumbi vai funcionar no modelo day hospital, com pronto-atendimento, exames, consultas e procedimentos de baixa e média complexidade.

O contrato de locação fechado entre a Brookfield e o Sírio-Libanês tem duração de 30 anos e, segundo Rejman, vai amortizar todo o investimento da empresa para a aquisição da torre.

Um dos maiores desafios da adaptação, conta o executivo, é a instalação de dois elevadores na torre com dimensões que atendam às especificações hospitalares para o transporte de macas. Também vai haver reforço em algumas lajes para comportar equipamentos como máquinas de ressonância magnética e um tanque de oxigênio.

“Junto com o Sírio-Libanês, o nosso corpo técnico de engenharia vai viabilizar a implantação de um hospital dentro de um edifício pensado para ser uma torre de escritórios”, afirmou o vice-presidente executivo da Brookfield Properties.