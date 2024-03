Brazil Conference em Harvard e MIT reunirá cerca de 1.200 pessoas nos EUA

Giro VEJA

Ato sobre golpe de 64 vetado e ampliação do foro privilegiado

A presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, professora Eneá Almeida, afirmou em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, que foi 'um choque' a decisão do presidente Lula de vetar atos sobre os 60 anos do golpe militar. A decisão do presidente e o voto do ministro Gilmar Mendes sobre o foro privilegiado são destaques do Giro VEJA.