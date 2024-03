Braskem desligou bombas em minas para economizar energia, diz Confea

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um relatório até então inédito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) enviado à CPI da Braskem no Senado concluiu, em dezembro de 2019, que a petroquímica desligou bombas de pressurização em cavernas de minas de salgema inativas para economizar energia em períodos de bandeira vermelha, quando a tarifa cobrada pela distribuidora de energia elétrica era mais alta.

O “desleixo” da empresa e o “abandono” dos poços, avaliou um grupo de trabalho do Confea à época, causou despressurização nas cavernas e provocou “fluência salina”. Segundo o relatório, “há fortes indícios de que as deformações provocadas pela fluência do sal nos poços inativos sejam responsáveis pelas subsidências superficiais e suas consequências (fraturamento e rachaduras superficiais)” em Maceió.

Para o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), a acusação de que houve negligência no monitoramento e na manutenção das minas é “muito grave”. Ele vai propor, nesta terça, que a CPI ouça o depoimento dos representantes do Confea responsáveis pelo laudo.

O grupo de trabalho do conselho acrescentou que, “apesar dos fortes indícios à luz dos dados (em dezembro de 2019), não se pode afirmar categoricamente que as subsidências superficiais (ainda em andamento) e suas consequências são resultados dos deslocamentos e eventuais rupturas das cavidades resultantes da extração de sal”.