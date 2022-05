Brasília volta a sediar a Semana da Europa

Depois de dois anos totalmente on-line, a “Semana da Europa” no Brasil começa no próximo domingo a sua 18ª edição, em formato híbrido. Neste dia, será realizada em Brasília a Corrida União Europeia, que deve reunir 1.800 atletas.

O evento, organizado pela Associação dos Institutos Culturais, Embaixadas e Consulados de países membros da União Europeia e pela Delegação da União Europeia no Brasil, promove ainda a tradicional Mostra de Cinema Europeu, de 13 a 22 de maio, com produções disponíveis gratuitamente na plataforma FestivalScope, e o seminário Café com Europa, no dia 20 de maio, no auditório do Instituto Cervantes de Brasília.

A programação completa está disponível no site da Semana da Europa.