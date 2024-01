Brasília vai receber seminário com marqueteiros da América Latina

Giro VEJA - sexta, 19 de janeiro

As declarações de Barroso sobre as Forças Armadas e o debate sobre drogas

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira, 19, que a desoneração da folha de pagamento será mantida. A declaração foi feita durante evento promovido por VEJA e Lide em Zurique, na Suíça. Já o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, disse que o Brasil viveu momentos de sobressalto e angústia nos últimos anos em relação à democracia, mas que “na hora H, as Forças Armadas ficaram do lado da legalidade”.