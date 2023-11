Brasileiros importam quase US$ 900 milhões em eletrodomésticos em 2023

As importações de aparelhos e utensílios domésticos alcançaram o recorde de 868 milhões de dólares até outubro, segundo levantamento da Vixtra, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior. O valor é 25,4% maior do que o mesmo período do ano passado, quando as compras de produtos estrangeiros chegou a 692 milhões de dólares.

A origem de grande parte dos produtos é a China, responsável por mais de 83% das importações, seguida pela Indonésia e Estados Unidos, que juntas chegam a 5,2% das compras de países estrangeiros.

“Os chineses são, reconhecidamente, o principal parceiro comercial do Brasil, com uma relação comercial que movimentou mais US$ 44 bilhões em importações em 2023 e isso inclui diversos produtos que vão desde brinquedos e calçados a eletrodomésticos”, afirmou Leonardo Baltieri, Co-CEO da Vixtra, que destaca a competitividade de preços dos produtos do país oriental.

A preferência de investimento dos brasileiros em eletrodomésticos importados é, em especial, de fogões (184 milhões de dólares), seguido por geladeiras e freezers (71 milhões de dólares), aquecedores (68 milhões de dólares) e aspiradores de pó (50 milhões de dólares).