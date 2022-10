Brasileiros elegeram 19 senadores brancos, seis negros e dois indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 3 out 2022, 12h42 - Publicado em 3 out 2022, 13h30

Dos 27 senadores eleitos, 19 se autodeclaram brancos, o que representa 70% das vagas. Os eleitores escolheram dois candidatos registrados como indígenas e seis negros: três candidatos que declararam a cor preta, outros três, parda.

Para o IBGE, “negro” denomina tanto pardos, quanto pretos. Os candidatos pretos foram eleitos pelo Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro. Magno Malta, Beto Faro e Romário, respectivamente. Já os declarados pardos foram Flávio Dino, do Maranhão, Rogério Simonetti, no Rio Grande do Norte e Hiran Gonçalves, em Roraima.

Dois candidatos registrados como indígenas foram eleitos ao Senado, um petista e um bolsonarista. No Piauí, Wellington Dias venceu a disputa e o vice-presidente Hamilton Mourão será senador pelo Rio Grande do Sul.

A grande maioria dos eleitos são homens. Apenas quatro mulheres (menos de 15%) conquistaram uma cadeira no Senado. São elas: Damares Alves, Tereza Cristina, Teresa Leitão e Professora Dorinha.

Veja a cor/raça declarada pelos senadores eleitos

Alan Rick (União Brasil – AC) – Branca

Renan Filho (MDB – AL) – Branca

Davi Alcolumbre (União Brasil – AP) – Branca

Omar Aziz (PSD – AM) – Branca

Otto Alencar (PSD – BA) – Branca

Camilo Santana (PT – CE) – Branca

Damares Alves (Republicanos – DF) – Branca

Magno Malta (PL – ES) – Preta

Wilder de Morais (PL – GO) – Branca

Flávio Dino (PSB – MA) – Parda

Wellington Fagundes (PL – MT) – Branca

Tereza Cristina (PP – MS) – Branca

Cleitinho (PSC – MG) – Branca

Sergio Moro (União Brasil – PR) – Branca

Efraim Filho (União Brasil – PB) – Branca

Beto Faro (PT – PA) – Preta

Teresa Leitão (PT – PE) – Branca

Wellington Dias (PT – PI) – Indígena

Rogério Simonetti (PL – RN) – Parda

Hamilton Mourão (Republicanos – RS) – Indígena

Jaime Bagattoli (PL – RO) – Branca

Hiran Gonçalves (PP – RR) – Parda

Jorge Seif (PL – SC) – Branca

Laercio Oliveira (PP – SE) – Sem informação (Branca, em 2018)

Marcos Pontes (PL – SP) – Branca

Professora Dorinha (União Brasil – TO) – Branca