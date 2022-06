Brasil será julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos

O Estado brasileiro será julgado na próxima segunda-feira na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo assassinato do trabalhador rural Antônio Tavares Pereira e a agressão de 185 integrantes do MST, durante repressão da PM contra a marcha pela reforma agrária no Paraná, ocorrida em maio do ano 2000.

Pouco mais de 22 anos depois, o caso será analisada pelo órgão judicial da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A ação foi movida pela Terra de Direitos, pelo MST e pela Justiça Global.

O pedido é que a Corte obrigue o Brasil a adotar medidas de justiça, reparação, memória e não repetição, além de um Plano Nacional de Reforma Agrária e um Plano Nacional de Combate à Violência no Campo.