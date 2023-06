Brasil assume a presidência do Mercosul Saúde em julho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, está em Buenos Aires para a 52ª Reunião de Ministros de Saúde do Mercosul, que ocorre nesta sexta-feira. O Brasil vai assumir em julho a Presidência do Mercosul Saúde por seis meses. Na quinta-feira, Nísia se reuniu com a ministra da saúde da Argentina, Carla Vizzotti, e tratou a imunização como prioridade.

Após lançar o Movimento Nacional pela Vacinação, o Ministério da Saúde assume o compromisso de ampliar a cobertura vacinal nos países da América do Sul, em especial em países com alto risco de retorno de doenças como a poliomielite. Outros objetivos do mandato brasileiro são fortalecer os sistemas nacionais para futuras emergências, a defesa da saúde mental e os desafios da saúde regional e global.