Braga Netto sonhou com o golpe até o fim do mandato de Bolsonaro

Mensagens colhidas pela Polícia Federal na investigação do golpe de Estado armado por bolsonaristas, os investigadores acharam mensagens que mostram como Walter Braga Netto estava animado com a possibilidade de uma virada de mesa no país.

No dia 27 de dezembro, a poucos dias do fim do mandato de Jair Bolsonaro, um dos auxiliares do então presidente no Planalto procurou o general. Ele queria pedir emprego para uma amiga e consultou Braga Netto sobre para quem mandar o currículo.

Braga Netto foi direto: “Se continuarmos, poderia enviar para a Secretaria Geral. Fora isto, vai ser f…”

A quatro dias do fim do mandato de Bolsonaro, a esperança de Braga Netto era evidente. O “continuarmos” envolveria retirar o diploma de Lula, prender ministros do STF e instalar um regime autoritário sob mando de Bolsonaro.