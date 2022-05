Bolsonaro volta a dizer que dorme com arma do lado da cama

É grande a paranoia de Jair Bolsonaro quanto a um novo atentado contra a sua vida. Nesta segunda, durante um evento do setor de supermercados em São Paulo, o presidente voltou a dizer que dorme com uma arma do lado da cama, apesar do enorme aparato de segurança que dispõe.

Bolsonaro destacou as medidas de seu governo que facilitaram o acesso da população às armas e disse acreditar que o assunto é “questão de segurança nacional”.

“Também fomos para a questão do armamento, que eu entendo que é segurança pessoal. Eu não durmo sem uma arma do meu lado mesmo eu tendo mais de cem seguranças no [Palácio da] Alvorada. A arma de fogo é questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Fizeram tudo o possível para pacificar o campo e foi pacificado. Hoje não tem mais notícia de MST. Custou caro para a gente. Fizemos a nossa parte”, disse.