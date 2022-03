Bolsonaro vira pivô de nova guerra entre ministros no STF

O apelo de Jair Bolsonaro, transmitido por Ciro Nogueira num telefonema a Nunes Marques, é o motivo apontado no STF para a decisão do ministro de derrubar o julgamento virtual da revisão de aposentadorias — a chamada revisão da vida toda.

Faltando poucos minutos para o fim do prazo, Nunes Marques decidiu pedir que o tema fosse analisado no plenário físico do tribunal, o que forçará o tribunal a reiniciar o julgamento.

O Planalto festejou como final de copa do mundo a decisão, afinal, o placar de 6 a 5 do julgamento derrubado por Marques seria desfavorável para o governo e teria potencial de provocar bilhões em gastos com a revisão de benefícios que melhorariam a vida dos aposentados.

No novo julgamento, o voto do ex-ministro Marco Aurélio Mello não contará. Quem votará no lugar dele será André Mendonça, o ministro escolhido por Bolsonaro. Para ministros ouvidos pelo Radar, a tendência é que o governo consiga reverter a derrota com a ajuda de Mendonça.

Por causa dessa situação, depois das trocas de acusações nos bastidores, alguns ministros disseram que irão tentar impedir Mendonça de votar. A ideia seria preservar o voto já dado por Marco Aurélio.

Em tempo, além de Nogueira, o ministro Bruno Bianco também entrou em campo em conversas com Marques. A briga vai longe.