Bolsonaro vai passar por bateria de exames na próxima semana

Na próxima semana, se nada mudar, Jair Bolsonaro passará por exames de rotina em São Paulo.

A saúde do ex-presidente é boa. O procedimento com médicos que o acompanham desde a facada que levou em setembro de 2018 é realizado todo ano para monitorar a recuperação do organismo do capitão.

Bolsonaro já passou por diferentes cirurgias para eliminar obstruções no intestino. Atualmente, segue alimentação normal.