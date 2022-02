Bolsonaro vai concluir, no Nordeste, obra que Lula começou

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo de Jair Bolsonaro preparou uma grande festa para esta semana, quando o presidente pretende registrar a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco no Rio Grande do Norte.

Simbolicamente, a chegada das águas marca a etapa final da obra tal qual pensada pelo petismo ainda no governo Lula.

Desde o início do empreendimento, há 13 anos, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Bolsonaro puderam inaugurar algum pedaço do projeto no Nordeste.

O evento de chegada das águas, na cidade de Jardim de Piranhas (RN), terá a presença de Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

“Para que os Eixos Leste e Norte estivessem concluídos e 100% em operação, cerca de 3,5 bilhões de reais foram investidos pelo Governo Federal desde 2019. Esse montante corresponde a quase 25% de total investido nas obras e a uma média anual de 1,16 bilhão de reais, a maior entre todas as gestões do Governo Federal”, diz o governo.