Bolsonaro tem 10 pontos sobre Lula no DF, diz pesquisa

Jair Bolsonaro tem 10 pontos de vantagem em relação a Lula na corrida presidencial no DF. É o que mostra levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira. Segundo a pesquisa, Bolsonaro tem a preferência de 41,2% dos eleitores do Distrito Federal, contra 30,3% de Lula.

Na sequência, figuram Ciro Gomes (PDT), com 8,4% das intenções, e Simone Tebet (MDB), com 2,7%. Os demais candidatos não pontuaram acima de 1%.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-07507/2022.