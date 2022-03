Bolsonaro sente indisposição e dá entrada no Hospital das Forças Armadas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada na noite desta segunda-feira, 28, no Hospital das Forças Armadas. Ele sentiu uma indisposição no Palácio do Planalto e foi atendido por médicos da equipe presidencial. Mas em seguida foi encaminhado a unidade de saúde para a realização de mais exames.

A informação foi confirmada pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos), próximo ao chefe do Planalto

Bolsonaro já foi internado em janeiro deste ano em razão da suspeita de uma obstrução intestinal, ainda uma consequência da facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.