Bolsonaro segue interessado na urna eletrônica

Jair Bolsonaro voltou a tratar nesta semana da segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral com a cúpula militar do governo. O tema foi abordado na reunião desta quarta com Braga Netto e os comandantes das forças.

O TSE já descartou problemas no processo, mas o sigilo em torno de um documento produzido por técnicos do Exército e enviado ao tribunal passou a servir de motor para essas discussões no governo.