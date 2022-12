O solitário assessor que fez Bolsonaro ‘trabalhar’ em dezembro

Antes de embarcar para os Estados Unidos, Jair Bolsonaro se reuniu com Renato Lima França, subchefe de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. De acordo com os registros da agenda presidencial, o chefe do Planalto e o assessor jurídico despacharam 15 vezes em dezembro.

O nome de Renato Lima França não é incomum na agenda de Bolsonaro, mas contrasta com o caráter recluso que o presidente adotou no fim do mandato. Na última semana do governo, os únicos compromissos oficiais foram com o jurista. Neste mês, foram sete horas e meia de conversas. Desde o dia 12 de dezembro, o encontro se repetiu em todos os dias úteis.

Bolsonaro, como se sabe, abandonou o ofício de governar desde que perdeu a eleição para Lula. No conforto do Alvorada, viu todo tipo de baderna provocada por seus apoiadores no país. Nada fez.