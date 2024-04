“Bolsonaro saiu espontaneamente de embaixada”, diz PGR ao afastar prisão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em parecer de quatro páginas, o chefe da PGR, Paulo Gonet, analisa a situação do Jair Bolsonaro no caso da estadia carnavalesca do ex-presidente na Embaixada da Hungria em Brasília.

Para o chefe da Procuradoria, não há motivos para que o STF adote medidas mais duras contra Bolsonaro por suposta tentativa de fuga.

“O ex-presidente saiu espontaneamente da embaixada e manteve compromissos públicos nos dias que se seguiram. Mesmo após o mais recente indeferimento do pedido de restituição de passaporte para viagem a Israel, não se anotou reação que suscitasse temor justificado de providência orientada à evasão do país”, diz a PGR.